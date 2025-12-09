Cuatro detenidos tras allanamientos por microtráfico en Venado Tuerto
La PDI realizó tres allanamientos y secuestró cocaína, celulares y una réplica de arma. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
Ocurrió en la madrugada del lunes. El sospechoso fue interceptado por la Policía cuando cruzaba las vías del ferrocarril con la mercadería robada.Policiales 09/12/2025SOFIA ZANOTTI
En la madrugada de este lunes, efectivos de la Comisaría 8va de Elortondo realizaban recorridas preventivas por calle Chacabuco cuando fueron alertados por un comerciante. El hombre denunció que un individuo había roto un vidrio para ingresar a su local y robar distintos elementos.
El damnificado brindó a los agentes la descripción de la vestimenta del sospechoso y señaló la dirección hacia la que se había fugado. Con esa información, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona.
A los pocos minutos, lograron ubicar al sujeto mientras cruzaba el paso del ferrocarril. Al impartir la voz de alto, el hombre se detuvo sin ofrecer resistencia y fue aprehendido en el lugar.
Durante la requisa, el personal secuestró dinero en efectivo, 16 atados de cigarrillos cerrados, un paquete abierto de distintas marcas y un encendedor, elementos que coinciden con los faltantes denunciados por el comerciante.
La fiscal en turno fue notificada y dispuso la formación de causa por Robo, además de las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación.
La PDI realizó tres allanamientos y secuestró cocaína, celulares y una réplica de arma. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
La fiscalía solicitó siete años y medio de prisión para Francisco O., acusado de un robo doblemente agravado en Venado Tuerto, donde la víctima sufrió una fractura al intentar detenerlo.
La PDI realizó cuatro allanamientos en un sector del Fonavi, donde funcionaba un punto activo de venta de drogas. Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo.
Un vehículo terminó envuelto en llamas tras impactar contra un poste en Venado Tuerto. Cuando llegó la asistencia, no había rastro del conductor.
Un operativo en Sauce Viejo terminó con la incautación de 600 kilos de carne transportada sin documentación ni cadena de frío. Investigan presunto abigeato.
Un vecino encontró el rodado abandonado en un descampado y permitió que la Policía lo restituyera a su dueño.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
El Lobo y el Pincha se miden este lunes por un lugar en la final del Torneo Clausura, en un clásico que promete alta tensión y estadio repleto.
Una encuesta nacional reveló que el Presidente y la senadora Patricia Bullrich conservan una alta valoración pública tras dos años de gestión. El trabajo incluyó entrevistas en todo el país.
El borrador de la modernización laboral incluye cambios en indemnizaciones, vacaciones, preaviso, período de prueba y convenios. Los sindicatos advierten por pérdida de derechos.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
Un vecino de Reconquista acertó todos los números de la modalidad Revancha y obtuvo el premio individual más grande jamás entregado por el Quini 6.
Ocurrió en el estadio de Studebaker, donde un joven de 23 años fue aprehendido por resistirse al operativo policial durante la final de la Liga Venadense.