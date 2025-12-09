En la madrugada de este lunes, efectivos de la Comisaría 8va de Elortondo realizaban recorridas preventivas por calle Chacabuco cuando fueron alertados por un comerciante. El hombre denunció que un individuo había roto un vidrio para ingresar a su local y robar distintos elementos.

El damnificado brindó a los agentes la descripción de la vestimenta del sospechoso y señaló la dirección hacia la que se había fugado. Con esa información, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona.

A los pocos minutos, lograron ubicar al sujeto mientras cruzaba el paso del ferrocarril. Al impartir la voz de alto, el hombre se detuvo sin ofrecer resistencia y fue aprehendido en el lugar.

Durante la requisa, el personal secuestró dinero en efectivo, 16 atados de cigarrillos cerrados, un paquete abierto de distintas marcas y un encendedor, elementos que coinciden con los faltantes denunciados por el comerciante.

La fiscal en turno fue notificada y dispuso la formación de causa por Robo, además de las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación.