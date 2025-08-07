El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones mineras

El consumo de carne subió a más de 114 kg por habitante, según datos oficiales
El Gobierno nacional informó un crecimiento del 4,6% en el consumo total de carnes durante el último año, con alzas en todas las variedades.
La medida alcanza a productos de la minería metalífera, no metalífera, rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas. El objetivo es impulsar la competitividad y atraer inversiones.EconomíaHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
En una decisión clave para el sector minero, el Gobierno nacional dispuso la eliminación total de las retenciones a las exportaciones de productos vinculados a esta actividad. A través del Decreto 563/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se estableció una alícuota del 0% en el Derecho de Exportación (D.E.) para mercaderías comprendidas en la minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, y piedras preciosas o semipreciosas.
La normativa también derogó el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, creado en 2022, al considerar que nunca llegó a estar operativo ni tuvo beneficiarios inscriptos.
El texto oficial subraya que esta medida busca fortalecer la competitividad del sector en línea con los principios de libertad económica y apertura comercial que impulsa la administración de Javier Milei. Además, se apunta a estimular la inversión, fomentar el desarrollo productivo y asegurar el equilibrio fiscal.
Según el decreto, el sector minero representa el quinto complejo exportador del país y tiene una fuerte incidencia en provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca, donde explica en promedio el 80% de las exportaciones. Asimismo, destaca su relevancia en el marco de la transición energética global, donde la demanda de minerales estratégicos es cada vez mayor.
Desde el Ejecutivo se señaló que esta decisión forma parte de una política más amplia orientada a simplificar trámites, eliminar impuestos distorsivos, abrir nuevos mercados y posicionar internacionalmente a la Argentina como proveedor clave de recursos naturales.
El Gobierno nacional informó un crecimiento del 4,6% en el consumo total de carnes durante el último año, con alzas en todas las variedades.
El organismo previsional continúa con los pagos de agosto: conocé si te corresponde cobrar hoy según la terminación de tu DNI.
Las vacaciones de invierno y las compras en el exterior impulsaron el uso de tarjetas en pesos y en dólares, con un crecimiento real interanual del 47,9%.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones de pago único se abonan hoy según el cronograma oficial de ANSES, con nuevos montos tras el último incremento.
El Gobierno nacional presentó un escrito ante la Justicia de EE.UU. avalando una apelación que reclama esclarecer el ingreso de los Eskenazi a la petrolera.
El Gobierno nacional oficializó una suba escalonada de salarios para personal militar y de la Policía de Establecimientos Navales, que completará un alza del 20,5% en lo que va del año.
El término argentino fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, reflejando su uso extendido en el habla rioplatense.
Con más de una década de trabajo sostenido, el club Studebaker de Villa Cañás consolida su proyecto deportivo-educativo con escuelitas de fútbol no competitivo. Este sábado se realizará un nuevo encuentro con más de 400 chicos y actividades especiales por el Mes de la Niñez.
La Municipalidad inició la extracción de álamos peligrosos en la ruta interna de acceso. La ingeniera Florencia Fraticelli explicó los motivos detrás de esta medida clave para la seguridad vial.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.