El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones mineras

En una decisión clave para el sector minero, el Gobierno nacional dispuso la eliminación total de las retenciones a las exportaciones de productos vinculados a esta actividad. A través del Decreto 563/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se estableció una alícuota del 0% en el Derecho de Exportación (D.E.) para mercaderías comprendidas en la minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, y piedras preciosas o semipreciosas.

La normativa también derogó el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, creado en 2022, al considerar que nunca llegó a estar operativo ni tuvo beneficiarios inscriptos.

El texto oficial subraya que esta medida busca fortalecer la competitividad del sector en línea con los principios de libertad económica y apertura comercial que impulsa la administración de Javier Milei. Además, se apunta a estimular la inversión, fomentar el desarrollo productivo y asegurar el equilibrio fiscal.

Según el decreto, el sector minero representa el quinto complejo exportador del país y tiene una fuerte incidencia en provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca, donde explica en promedio el 80% de las exportaciones. Asimismo, destaca su relevancia en el marco de la transición energética global, donde la demanda de minerales estratégicos es cada vez mayor.

Desde el Ejecutivo se señaló que esta decisión forma parte de una política más amplia orientada a simplificar trámites, eliminar impuestos distorsivos, abrir nuevos mercados y posicionar internacionalmente a la Argentina como proveedor clave de recursos naturales.