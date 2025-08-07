ANSES hoy: quiénes cobran este jueves 7 de agosto

El consumo de carne subió a más de 114 kg por habitante, según datos oficiales
El Gobierno nacional informó un crecimiento del 4,6% en el consumo total de carnes durante el último año, con alzas en todas las variedades.
El organismo previsional continúa con los pagos de agosto: conocé si te corresponde cobrar hoy según la terminación de tu DNI.EconomíaHace 5 horasSOFIA ZANOTTI
Cronograma ANSES del jueves 7 de agosto
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este jueves 7 de agosto se efectúan pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y beneficios por matrimonio, nacimiento y adopción.
Según el cronograma oficial, hoy se abonan las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), para todas las terminaciones de DNI. Ambos beneficios se están pagando en la primera quincena, con fechas comprendidas entre el 5 y el 11 de agosto.
Detalles de montos actualizados (agosto 2025):
Jubilación mínima: $314.305,37
Jubilación máxima: $2.114.977,60
PUAM: $251.444,30
PNC: $220.013,75
PBU: $143.780,36
Estos valores no incluyen el bono adicional que suele otorgarse en ciertos meses.
Los beneficiarios pueden consultar si cobran hoy ingresando a www.anses.gob.ar o mediante la app Mi ANSES con su CUIL y Clave de Seguridad Social.
El Gobierno nacional informó un crecimiento del 4,6% en el consumo total de carnes durante el último año, con alzas en todas las variedades.
La medida alcanza a productos de la minería metalífera, no metalífera, rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas. El objetivo es impulsar la competitividad y atraer inversiones.
Las vacaciones de invierno y las compras en el exterior impulsaron el uso de tarjetas en pesos y en dólares, con un crecimiento real interanual del 47,9%.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones de pago único se abonan hoy según el cronograma oficial de ANSES, con nuevos montos tras el último incremento.
El Gobierno nacional presentó un escrito ante la Justicia de EE.UU. avalando una apelación que reclama esclarecer el ingreso de los Eskenazi a la petrolera.
El Gobierno nacional oficializó una suba escalonada de salarios para personal militar y de la Policía de Establecimientos Navales, que completará un alza del 20,5% en lo que va del año.
El término argentino fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, reflejando su uso extendido en el habla rioplatense.
Con más de una década de trabajo sostenido, el club Studebaker de Villa Cañás consolida su proyecto deportivo-educativo con escuelitas de fútbol no competitivo. Este sábado se realizará un nuevo encuentro con más de 400 chicos y actividades especiales por el Mes de la Niñez.
La Municipalidad inició la extracción de álamos peligrosos en la ruta interna de acceso. La ingeniera Florencia Fraticelli explicó los motivos detrás de esta medida clave para la seguridad vial.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.