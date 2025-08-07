ANSES hoy: quiénes cobran este jueves 7 de agosto

El organismo previsional continúa con los pagos de agosto: conocé si te corresponde cobrar hoy según la terminación de tu DNI.

Hace 5 horas
Cronograma ANSES del jueves 7 de agosto
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este jueves 7 de agosto se efectúan pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y beneficios por matrimonio, nacimiento y adopción.

Según el cronograma oficial, hoy se abonan las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), para todas las terminaciones de DNI. Ambos beneficios se están pagando en la primera quincena, con fechas comprendidas entre el 5 y el 11 de agosto.

Detalles de montos actualizados (agosto 2025):
Jubilación mínima: $314.305,37
Jubilación máxima: $2.114.977,60
PUAM: $251.444,30
PNC: $220.013,75
PBU: $143.780,36
Estos valores no incluyen el bono adicional que suele otorgarse en ciertos meses.

Los beneficiarios pueden consultar si cobran hoy ingresando a www.anses.gob.ar o mediante la app Mi ANSES con su CUIL y Clave de Seguridad Social.

