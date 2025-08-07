Río Cuarto: lo mató de un tiro en la cabeza tras una discusión entre vecinos

Tres volcanes en alerta amarilla en Mendoza por actividad sísmica y térmica
Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, terminó con un hombre asesinado de un disparo en la cabeza y otro detenido. El hecho se registró en la calle Rafael Obligado al 1800, donde una discusión entre vecinos con antecedentes de conflictos culminó en tragedia.
La víctima fue identificada como Paulo Javier Castaño, de 32 años, quien recibió un balazo en la cabeza tras enfrentarse con Alejandro Quintero, de 29. A pesar de ser trasladado de urgencia a un centro de salud, Castaño falleció como consecuencia de la grave herida, según confirmaron fuentes médicas.
La Policía logró detener a Quintero poco después del hecho, y el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que quedó imputado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. La causa está a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, conducida por Pablo Javega.
En el lugar del crimen se secuestraron una carabina calibre 22, presuntamente utilizada en el ataque, y una cuchilla. Ambos elementos fueron incorporados a la investigación como pruebas clave.
Si bien los investigadores confirmaron que la víctima y el agresor mantenían una disputa previa de larga data, ahora se trabaja para establecer los motivos concretos que desencadenaron el fatal enfrentamiento.
