Larrix es campeón nacional de Red Bull Batalla y representará a Argentina en la final internacional

El domingo 27 de julio se vivió una jornada inolvidable para el freestyle argentino. En el Complejo Art Media, el cordobés Larrix se coronó campeón nacional de la Red Bull Batalla 2025, tras vencer en una final intensa al destacado Cobe. Con esta victoria, Larrix se convierte en el representante argentino para la final internacional que se disputará en abril de 2026 en Chile.



La competencia reunió a los 16 mejores freestylers del país, en una edición con fuerte presencia federal: participaron representantes de La Pampa, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Rosario y Bahía Blanca, entre otras ciudades. El evento fue seguido por cientos de fanáticos en vivo y miles a través de las plataformas digitales.

El camino de Larrix fue desafiante: en octavos venció a Zaina, en cuartos superó a Auge en un cruce parejo, en semifinales se impuso ante Exe (subcampeón de 2024) y en la gran final se llevó la victoria frente a Cobe, uno de los MVP del evento. El trofeo fue entregado por el campeón saliente, Stuart.



Tras el triunfo, Larrix compartió su emoción:

"Perdí en todas las instancias de esta competencia y aun así seguí intentando. Avísenle a Chuty, El Menor, Gazir y Bnet que si se olvidaron de mí, ahí les voy. El mundial va a volver a casa", declaró.

Además, reflexionó sobre su trayectoria: “Soy uno más que hizo el sacrificio, pero no me quejo, fue por amor. Siento que había un puzle de cuatro partes y cada nacional me dio un cuarto. Cuando llegué a esta quinta, supe lo que necesitaba para ser campeón”.

El podio de esta edición se completó con Exe y Nasir Catriel, quienes, junto con el campeón y subcampeón, ya tienen asegurada su plaza para la Final Nacional 2026.

En la cita internacional, Larrix deberá medirse con nombres de peso como Teorema y Bnet, en un escenario de máxima exigencia. No obstante, el cordobés ya anticipó que no se achicará: “Quiero seguir mejorando y aprendiendo. Hay mucho camino por recorrer, pero voy a darlo todo”, afirmó.