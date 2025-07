El dolor oculto de Pachu Peña: “No me dejaron despedirme de mi mamá”

Conocido por su inconfundible humor y participación en programas emblemáticos de la televisión argentina, Pachu Peña sorprendió al revelar uno de los momentos más difíciles de su vida personal. En una entrevista reciente, el actor recordó con profunda emoción la muerte de su madre, quien padecía diabetes y no se había cuidado adecuadamente.

“Mi mamá era diabética y nunca se cuidó. Después se agravó todo, se le dañaron los riñones. Fue un poco la causa de su partida”, explicó Pachu, quien también reflexionó sobre la falta de información que pudo haber contribuido a la situación. “Hoy hay campañas, hay información. En su momento, quizás no sabíamos cómo ayudarla”.

Lo que más marcó al humorista fue no haber podido estar presente en el último adiós: “Sanaría la espina de no haber estado al despedirme. Estaba grabando en Buenos Aires cuando mi papá me avisó que estaba muy mal. Me pidió que no manejara de noche, y cuando llegué a Rosario, ya había fallecido”.

Pachu también contó que no pudo verla en el sanatorio y eso le dejó una marca profunda. “Me quedó esa espina. Creo que a ella también le hubiese gustado. Pero siento que me está iluminando desde arriba. Mis viejos son mis ángeles”, concluyó conmovido.