Tras escuchar que su ex pareja la denunciaría por “impedimento de contacto” con sus hijos, la China Suárez salió al cruce y desmintió la información de Ángel de Brito, a quien trató de “mentiroso” y “mala leche”. El conductor de LAM no se quedó callado y redobló la apuesta.

A través de sus redes sociales, la actriz cito la historia que había compartido De Brito tiempo antes, junto a un audio de Benjamín Vicuña mencionando que se encontraba con Amancio y Magnolia, y escribió: “Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”.

Y siguió, dejando en claro que no existe tal impedimento de contacto: “De qué impedimento hablas Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento están durmiendo en casa de su padre con Mi niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá”.

Por último, amenazó con que, de ahora en más, no volverá a mantener el silencio frente a la información falsa que se dicen en los medios: “Me callé años. AÑOS. Se terminó, no me van a pisar más”.

La filosa respuesta de Ángel de Brito a la China Suárez

Lejos de esconderse ante la respuesta de la actriz, el conductor de LAM tomó captura de la respuesta de China y le contestó sin filtros, manteniendo su postura y opinión.

“1. Mala leche es comerse a los maridos de Tobal, Pampita y Wanda, entre otras. 2. El impedimento de contacto es el que quiere denunciar Vicuña. 3. ¿Qué prueba es un chat con Lulú? 4. Mentirosa serial, te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome y contestando lo que dice tu EX”, respondió filoso.

Y cerró: “En la cultura japonesa, la honestidad y la cortesía son valores muy importantes. Evidentemente, tu sangre es solo mediática”.