Mauro Icardi volvió a generar repercusión en redes sociales, esta vez en defensa de Eugenia "la China" Suárez, con quien mantiene una relación. El futbolista acompañó a su pareja en una nueva polémica mediática, tras un fuerte descargo que la actriz hizo contra su expareja, el actor chileno Benjamín Vicuña.

Antes de partir hacia Turquía desde Buenos Aires, Suárez compartió un posteo en el que cuestionó duramente a Vicuña por haberle revocado el permiso de salida del país de sus hijos Magnolia y Amancio. En el mensaje, lo calificó con ironía como “el papá del año” y atribuyó la decisión del actor a motivos personales como los celos y la envidia, además de revelar detalles íntimos de su separación.



Horas después, Mauro Icardi publicó en sus historias un mensaje en tono filosófico que fue interpretado como una clara muestra de apoyo a Suárez: “El problema no es abrir el portal, es no saber cómo cerrarlo. Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso… No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno. Porque no todo lo que brilla es oro, a veces es la entrada a tu propia perdición”, escribió.

Finalmente, la pareja abordó un vuelo privado rumbo a Estambul, donde Icardi deberá reincorporarse a los entrenamientos del club Galatasaray.