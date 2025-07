Se filtraron chats íntimos entre Melody Luz y Santiago del Azar: “Jamás me habían hecho el amor así”

Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo tras la difusión de capturas de pantalla con chats privados entre Melody Luz y su ex pareja, el cocinero Santiago del Azar. En los mensajes, que habrían sido enviados alrededor de las dos de la mañana, la bailarina le expresaba sentimientos intensos: “Te comportaste como un gil porque jamás me habían hecho el amor así. Ni nada de todo lo lindo”.

Del Azar respondió en ese entonces: “Y no, porque yo te hacía el amor en serio, con amor”. La conversación continuó con un pedido de ella para que no se alejara: “Y no te quería perder”. Sin embargo, el cocinero cerró el intercambio afirmando que no podía más: “Basta Mel, no duermo desde hace cuatro días”.



La polémica escaló cuando Melody fue confrontada públicamente con las capturas en el programa de Ángel de Brito. Visiblemente molesta, apuntó contra su ex pareja por exponerla y aseguró que los mensajes fueron editados: “Nunca mostré una conversación. Él sí. Mostró lo que quiso mostrar y borró el resto”.

Luz afirmó que la relación fue breve pero intensa, y que el cocinero actuó por impulso y con inseguridad: “Yo no tengo nada que esconder. Él ya venía eliminando cosas. Si tenés los huevos bien puestos, me eliminás y listo. Pero venís a tocarme el timbre, a espiarme por la ventana. Por suerte me lo saqué de encima a tiempo”.

El tema sigue generando repercusión en redes y medios, mientras se espera si Santiago del Azar brindará su versión de los hechos.