Mariana Nannis arremetió contra Melody Luz: "Es conflictiva, descerebrada y fiestera"

Mariana Nannis rompió el silencio y lanzó duras críticas contra Melody Luz, actual pareja de su hijo Alex Caniggia, en declaraciones al programa Puro Show. La mediática, desde Marbella, manifestó su desaprobación hacia la reconciliación entre ambos y relató conflictos familiares que involucran también a su hija, Charlotte.

"Charlotte no es conflictiva, no le gusta pelear. Me contó que 'la pulga', como le dice a Melody, tenía malos tratos con ella", expresó Nannis, quien también cuestionó los modos de crianza de Melody con su hija en común con Alex: "La gente normal no deja con una mucama a la hija y se va a trabajar para sacársela de encima".

Además, recordó un encuentro tenso con Luz en su casa de Marbella: "La vi una sola vez y se la agarró conmigo. Entró rara, no contó la verdad. Por eso le dije a mi hijo que se fuera de mi casa".

En comparación con las exparejas de su hijo, Nannis fue tajante: “Nunca tuve problemas con sus exnovias. Con esta piba sí, porque es para quilombo. Es descerebrada. No entiende mi humor ácido”.

Finalmente, opinó sobre la relación anterior de Melody con el chef Santiago del Azar: "El cocinero es una víctima, igual que mi hijo. Ella los usa como quiere. Es fiestera".

Las declaraciones reavivan las tensiones en el clan Caniggia y ponen en el centro de la escena a la vida privada de sus integrantes.