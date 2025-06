Preocupación en la CAME: el consumo no repunta y hay alerta en el comercio pyme

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su inquietud por el estancamiento del consumo en el país, a pesar de los esfuerzos del sector comercial por sostener las ventas mediante promociones y planes de financiación. Según indicó el secretario de prensa de la entidad, Salvador Femenia, se registró una nueva caída interanual en mayo, lo que confirma un panorama desfavorable para las pequeñas y medianas empresas.

“El consumo no repunta después del pequeño rebote que tuvimos hacia fines de 2024 y el primer trimestre de este año. Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya tenía una baja del 7%. Es una caída sobre otra caída”, expresó Femenia en declaraciones radiales.

El representante de CAME explicó que, si bien los comercios ofrecen importantes descuentos —en algunos casos de hasta el 50%— y planes de pago en cuotas, esto no alcanza para revertir la tendencia. “La rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho cubrir los costos fijos, que aumentaron con las actualizaciones de tarifas. La carga impositiva se mantiene, pero con márgenes más chicos”, agregó.

Femenia subrayó que la clave del problema es la falta de poder adquisitivo: “Hoy el 50% de las personas no llega a fin de mes, y eso está en el fondo de todo. No alcanza con ofrecer rebajas si no hay plata en el bolsillo”.

Además, cuestionó la falta de alivio fiscal prometido por el Gobierno nacional: “Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos, al contrario: se sumó el de Ganancias. El propio presidente había dicho que se iba a cortar un brazo si creaba un nuevo impuesto, y sin embargo lo hizo”.

Desde CAME remarcan que la situación se torna cada vez más compleja para el comercio minorista, y que será difícil revertir la tendencia si no hay un cambio estructural en el bolsillo del consumidor.