Córdoba vuelve a los mercados: colocó US$ 725 millones en deuda externa

En una doble operación financiera, la provincia de Córdoba emitió un bono por US$ 725 millones bajo Ley de Nueva York, con vencimiento en 2032 y una tasa de interés del 9,75% anual. La colocación representa la primera emisión externa de deuda por parte de un organismo público argentino en más de siete años.

La operación incluyó una recompra parcial de bonos con vencimiento en 2027 por un total de US$ 300 millones, a un valor de US$ 955 por cada US$ 1.000, y tuvo como objetivo ampliar los plazos de amortización y asegurar recursos para obras estratégicas de infraestructura.

Según el gobierno cordobés, la emisión superó ampliamente las expectativas iniciales, con una demanda total superior a los US$ 1.000 millones frente a los US$ 500 millones buscados. Más del 40% de los inversores fueron locales, lo que se interpretó como un respaldo a la situación fiscal de la provincia.

Los títulos fueron calificados por las agencias internacionales Moody’s y Fitch Ratings con notas de Caa2 y CCC+, respectivamente. Desde la administración de Martín Llaryora destacaron que esta operación forma parte de una estrategia de sostenibilidad financiera y desarrollo económico provincial.