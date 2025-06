“El nuevo modelo llegó para quedarse”: fuerte mensaje del Gobierno a empresarios sobre el dólar

En una exposición ante bancos internacionales realizada en Buenos Aires, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, envió un claro mensaje al empresariado argentino: “No apuesten a que una devaluación los va a salvar”. La declaración se dio durante una conferencia organizada por el Institute for International Finance (IIF) en el auditorio del Banco Galicia, y forma parte de un discurso en el que el funcionario defendió el rumbo económico del Gobierno nacional.



Daza, considerado la mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el tipo de cambio bajo es parte estructural del nuevo esquema económico y pronosticó que en los próximos años la Argentina recibirá una cifra récord de dólares. “Vamos a terminar con un índice anual de inflación que será el más bajo de toda Latinoamérica y por debajo del promedio mundial”, afirmó.

Durante su exposición, el funcionario chileno respaldó el ajuste fiscal liderado por el presidente Javier Milei y explicó que el tipo de cambio es flotante, sujeto a la oferta y demanda. En ese sentido, destacó que se proyecta una balanza de energía y minería con un superávit de USD 50.000 millones para 2030 y hasta USD 60.000 millones en 2033, el doble del saldo actual del sector agropecuario.

Frente a empresarios e inversores, remarcó: “Si fuera empresario, no haría planes pensando en que un salto devaluatorio me va a salvar si no soy competitivo”. También sostuvo que el Gobierno espera una fuerte llegada de inversiones extranjeras, al considerar que hay una gran oportunidad por el rezago de años anteriores.

Daza relativizó además las alertas por el creciente déficit en la balanza de turismo, argumentando que se trata de un efecto esperable en contextos de recuperación económica. Y, sobre el riesgo país, que se mantiene por encima de los 700 puntos, enfatizó que no lo considera un indicador central, destacando en cambio la baja del endeudamiento público en USD 50.000 millones durante esta gestión.