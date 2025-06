Moria Casán volvió a estar en el centro de la escena tras declarar que no tiene intención de regresar a la emblemática mesa de Mirtha Legrand. En diálogo con la prensa, “La One” deslizó una frase que alimentó versiones sobre una antigua disputa entre ambas figuras: “Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle, me tiene que contar ella a mí... y como no me cuenta porque yo sé muchas cosas…”.

Si bien Casán aclaró que su comentario fue "en tono de humor", sus palabras no pasaron desapercibidas y reavivaron las especulaciones sobre un nuevo capítulo en la rivalidad de las divas del espectáculo argentino. El cruce se suma al conflicto que la actriz y vedette también mantiene con Susana Giménez.

El tema fue analizado en el programa El Ejército de la Mañana (Bondi), donde los panelistas Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy interpretaron el trasfondo de la negativa de Moria. Según explicaron, la artista estaría molesta por la falta de reciprocidad de parte de sus colegas: “Moria va, habla de su vida, de su hija, de sus ex, y no recibe lo mismo de vuelta. Eso ya le pasó con Susana y ahora pasa con Mirtha”, sostuvo Ochoa.

El debate concluyó en que Casán estaría decepcionada por lo que considera un gesto de ingratitud por parte de Mirtha y Susana, especialmente al no haber sentido su apoyo en proyectos personales, como sus presentaciones teatrales. La última vez que Moria visitó el ciclo de Legrand, ya había dejado una frase contundente: “Para mí estos ciclos se cumplieron”.