Wanda Nara reveló que está conociendo a un futbolista del Mundial de Clubes

Wanda Nara sorprendió al confirmar que está conociendo a alguien y, con su característico estilo directo, reveló que se trata de un futbolista que actualmente disputa el Mundial de Clubes. Lo hizo este domingo durante una entrevista en Olga, donde también compartió detalles sobre su presente sentimental.

“Estoy soltera, pero cuando me levanto tengo muchos mensajes en el WhatsApp”, comentó entre risas, dejando en claro que, si bien no está en pareja, no está sola. Luego, al ser consultada por si sigue el certamen internacional, lanzó con picardía: “Sí, lo estoy siguiendo muy en particular... Me hablo con un chico que juega, que está jugando”.

Wanda explicó que por ahora el vínculo se limita a mensajes. “Es de hace poco, no es una relación, estamos chateando. Todavía no nos vimos, es solo chateo”, aseguró, aunque reconoció que el trato es bueno y hay buena onda entre ambos.

Tras su ruptura con el cantante L-Gante, Nara fue relacionada con distintas figuras públicas, aunque no oficializó ninguna relación. Actualmente, se muestra enfocada en su familia y en disfrutar de su libertad personal.

En ese sentido, también habló sobre cómo vive la soltería: “Tengo un solo problema... Me da miedo que esto sea adictivo, porque me está encantando”. Enumeró beneficios como la independencia, la ausencia de controles y el respeto por su privacidad, algo que en el pasado –según contó– no fue tan simple: “Mi Instagram estaba abierto y me revisaban mucho el teléfono”.

Finalmente, concluyó con una reflexión sobre su presente emocional: “Siento que es un camino de ida y no me imagino con alguien. Me olvidé cómo es estar en pareja. Me parece como una fiaca”.