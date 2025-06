Rocío Robles confirmó su vínculo con Adrián Suar: "Estamos saliendo"

En las últimas horas, Rocío Robles confirmó los rumores sobre su vínculo sentimental con el reconocido productor y actor Adrián Suar. Si bien ambos evitaron hablar en profundidad sobre el tema, la periodista deportiva reconoció que están "saliendo", aunque aún no formalizaron la relación.

Todo comenzó con versiones difundidas en programas de espectáculos, donde se afirmaba que la pareja ya compartía salidas desde hace varios meses. Según reveló Paula Varela en Intrusos, Suar y Robles llevan aproximadamente un año conociéndose, y uno de los primeros encuentros fue en el teatro, cuando él la invitó a ver la obra Felicidades.

El productor, por su parte, evitó confirmar un noviazgo. “El día que esté de novio, lo voy a decir”, declaró escuetamente al ser consultado, aunque tuvo palabras elogiosas hacia Robles: “Es divina, gran persona y gran periodista deportiva”.

Desde el programa LAM, Yanina Latorre compartió los mensajes que intercambió con Robles. Allí, la periodista aseguró: “Nos conocimos así. No tengo mucho que contar. Me gustaría que lo busquen a él, que hoy va al teatro”. Y, aunque evitó entrar en detalles, reconoció: “Estamos saliendo”.

Robles también expresó su respeto por el bajo perfil y el cuidado de su vida privada: “A mí esta situación me estresa bastante. Yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera”. Finalmente, concluyó con una frase que sembró claridad pero dejó margen para el futuro: “De novios no, estamos saliendo”.