ANSES suspenderá pensiones a quienes no cumplan con el requisito de residencia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que durante junio aplicará un aumento del 2,8% en sus prestaciones, de acuerdo con el Decreto 274/2024 que actualiza mensualmente los haberes según la inflación registrada dos meses antes. Sin embargo, también confirmó que reforzará los controles sobre el cumplimiento de los requisitos para conservar el derecho a las pensiones no contributivas.

Según el organismo, las pensiones se otorgarán exclusivamente a quienes acrediten residencia continua en el país. Para ello, se trabajará con la información de la Dirección Nacional de Migraciones. Quienes permanezcan más de 90 días seguidos fuera del territorio argentino serán suspendidos automáticamente. Para solicitar la reactivación, deberán acercarse a una oficina de ANSES y presentar el formulario de reclamo correspondiente.

Las pensiones alcanzadas por esta disposición incluyen:

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral

Pensión para Madre de 7 hijos

Pensión por Vejez

Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C

Cada una de estas prestaciones cuenta con requisitos específicos, pero todas comparten la exigencia de no contar con otros beneficios previsionales y cumplir con las condiciones de residencia.

La medida apunta a garantizar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente residen y se encuentran en situación de vulnerabilidad dentro del país.