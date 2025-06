"El deporte salva vidas": Locomotora Oliveras apunta a la política desde la actividad física

La reconocida boxeadora Alejandra “La locomotora” Oliveras apunta a su camino en el área de deportes en el contexto político, así sostuvo que “el deporte salva vidas”, al tiempo que contrastó su lamentar porque una ex presidente -Cristina Kirchner- va a quedar detenida.

En diálogo con Carolina Fernández en Fin de Fiesta por Splendid AM990, la deportista inició: “El amor es la fuerza más grande que mueve al mundo. Primero hacia vos misma porque si vos no te querés nunca vas a poder dar lo mejor al otro”.

Asimismo, apuntó sobre los estereotipos de belleza en la actualidad: “Me gusta levantar pesas, correr en la montaña y saltar la soga. Entonces, no tengo el cuerpo de Barbie, pero ¿A mí qué me importa? yo me amo así”.

En cuanto a la mirada masculina, remarcó que los hombre le “tienen miedo”: “Se intimidan, tienen miedo de que los cague a piñas. Hay muchos que se vuelven locos con los músculos y otros que piensan que si llegan tarde a casa, les voy a pegar”.

En cuanto a su nuevo camino en el ámbito institucional, Oliveras reflexionó: “La política es el bien común. El Estado somos todos. Los impuestos van al Estado para que lo devuelvan en un hospital, en una escuela o policía”.

“Vengo de abajo, dormía en el suelo, en techo de chapa, vivía en un rancho. El deporte me sacó adelante y me hizo quien soy. También sufrí violencia de género a mí me reventaban a palos en casa, en el piso.Salí de esa situación que era un infierno. Tal vez hoy, no lo hubiera podido contar ¿cuántas mujeres mueren?”, continuó.

En un rasgo más íntimo, “La locomotora” destacó: “Salí adelante con el deporte. Que venga un hombre y me pegue ahora, a ver cómo le va. Me defiendo. El deporte también mejoró mi mente, la autoestima”.

Es que su pasión se convirtió en profesión y la llevó a ser campeona con récords Guiness en su haber: “Se transformó en mi trabajo, en un modo de vida, en respetarme, no fumar, no drogarme, no tomar pastillas. Si metemos el deporte en el Estado, así como salvó mi vida, va a salvar miles de vidas. Hace un montón que ayudo a la gente sin ser política. Quiero devolverle al mundo y a la gente, lo que el deporte hizo por mí, quiero salvar vidas”.

En cuanto a la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan a causa de los recortes presupuestarios, la futura candidata se lamentó: “Es muy triste que los médicos no llegan a fin de mes. La policía que hace dedo ¿Cómo nos van a cuidar si están hechos unos crotos y no tienen ni para el uniforme? Es terrible la situación. No tengo bandera política. Voy por la persona. La plata es del pueblo y no del político. Hay que hacer justicia, por eso me involucré”.

Luego de que la ex vedette y diputada Amalia Granata le impugnara un título y la criticó en varios medios, Oliveras respondió: “Qué podés esperar de una mujer que se desnuda públicamente con Petinato mientras mostraba todo el cuerpo. Dice que le encanta desnudarse”.

“Le roba maridos a todo el mundo como Andrea del Boca que sufrió y lloró ¿Quién es y qué hizo Amalia Granata en 10 años de ser diputada en Santa Fe? No hay un sólo proyecto que tenga aprobado y que pueda decir 'Mirá lo que hice por Santa Fe'. Es una mentirosa, no vive en Santa Fe”, cerró al respecto.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner, la boxeadora consideró: “Me duele muchísimo que hemos tenido a una mujer que fue presidenta dos veces, que el pueblo la eligió y ahora esté condenada. En vez de defender a los argentinos, se haya robado, se cometieran delitos”.

“Los jueces comprobaron las cosas en un fallo unánime, no fue un invento. Me duele que las noticias recorran el mundo. Que una mujer que fue presidenta, diputada, que estuvo al frente, esté condenada y que sea delincuente. El pueblo es el que sufre, el que votó y se desilusiona”.

“No voy a visitar a un hijo a la cárcel. Si tengo un hijo delincuente, deja de ser mi hijo. Si un político, una hermana, una madre o un padre son delincuentes, dejan de ser mi familia. No soy una fanática loca que por más que alguien sea un violador, lo quieren igual.

La persona que hace daño a la sociedad, no merece mi respeto. Tiene que perder todos los derechos y se termina. Eso no significa festejar ¡Qué dolor! No hay que festejar algo así. Me dio mucho dolor y pena”, concluyó.