En el marco de su visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei se pronunció por primera vez sobre la condena a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde brindó una clase magistral, destacó que “cuando el Poder Ejecutivo no presiona, la Justicia actúa con celeridad”.



La ex presidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En este contexto, Milei sostuvo: “Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista. Todo es mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. He sido consistente con mi visión republicana”.

Durante su disertación ante más de 150 asistentes, el mandatario libertario también desarrolló su visión del “milagro económico argentino” y proyectó una inflación controlada hacia mediados de 2026. “Preferí correr el riesgo de que me echen por cumplir con mi palabra antes que traicionar mis principios”, expresó.



En paralelo, Milei fue distinguido con el Premio Nobel del Mundo Judío, entregado en el Museo de la Tolerancia de Jerusalén. Según informaron fuentes oficiales, el millón de dólares del premio será donado a entidades que luchan contra el antisemitismo.

Finalmente, el mandatario encabezó la inauguración de una placa en la Ciudad de David y tiene previsto recibir esta tarde al primer ministro Benjamin Netanyahu en el hotel King David. Allí firmarán el Memorando de la Democracia y la Libertad, en busca de fortalecer los lazos bilaterales entre Argentina e Israel.