El presidente Javier Milei protagonizó esta mañana un encuentro íntimo con familiares de víctimas del secuestro perpetrado el 7 de octubre de 2023 por el grupo Hamas, y formó parte del homenaje que se realizó en conmemoración de los aún privados de su libertad.

En el marco de su paso por Israel, el mandatario se entrevistó con un grupo de familiares de rehenes en Gaza en la planta baja del Hotel King David, donde además, participó de la inauguración del monolito que obsequió el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), Mauro Berenstein.

El menhir sostiene una chapa que reza: “¡Devuélvanlos a casa ya”, y será colocado en la Embajada Argentina en Israel, ubicada en la localidad Herzliya.

Durante el intercambio, el libertario expresó su sintonía con Israel, y se mostró en solidaridad con cada integrante presente. “Quiero que sepan que en esta causa los defiendo en cada uno de los foros y no hay lugar donde no deje de hacer el reclamo”, planteó ante los presentes.

“Pero quiero que sobre todas las cosas sepan que lo hago porque lo considero que es la causa justa. Es decir, lo hago de corazón porque considero que es justo y porque estoy fuertemente comprometido en terminar con el terrorismo”, subrayó.

En otro pasaje del fragmento del discurso que difundió la Oficina del Presidente en su cuenta de X, Milei afirmó: “Por eso también, sin lugar a dudas, soy el máximo e incondicional aliado de Israel porque la lucha contra el terrorismo es una lucha de la gente de bien, contra aquellos que quieren hacer daño a la civilización”.

“Quiero que sepan que todo el tiempo tienen mi apoyo. Cada vez que puedo y me hago un momentito, tengo la oportunidad de verlos. Siempre trato de estar presente. Pero quiero que quede claro que voy a seguir peleando por la causa y que no los abonamos nunca y no los abandonaremos”, prometió.

Participaron del intercambio la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Gerardo Werthein; el embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish; y el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein.

El pasado martes, el jefe de Estado se entrevistó en Jerusalén con su par israelí, Isaac Herzog, y con el primer ministro Benjamín Netanyahu, en un encuentro en el que la libertad para los rehenes argentinos en Gaza secuestrados por el grupo Hamas fue parte del temario.

En su segunda jornada en Israel, tras haber visitado el Muro de los Lamentos el día anterior, Milei sostuvo que “combatir el terrorismo” une a dos naciones como lo son Argentina e Israel y que, con respecto a ese tema, “hay un compromiso inclaudicable”.