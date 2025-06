El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reaccionó con dureza tras la confirmación de su condena por corrupción en la causa Vialidad. En un comunicado difundido este martes, denunció que se trata de “una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde el regreso de la democracia”, y sostuvo que el fallo de la Corte Suprema “no es justicia, sino venganza del poder”.

Dalbón insistió en la inocencia de su defendida y aseguró que la sentencia responde a “un entramado de intereses” que busca apartarla de la vida política. “Cristina no cometió delito alguno”, afirmó, y cuestionó la legitimidad del proceso, señalando que no hubo pruebas de dolo, beneficio personal ni participación directa en los hechos investigados. “No hay delito. No hay prueba. No hay justicia”, sintetizó.

El abogado también denunció que la condena fue construida sobre “conjeturas e inferencias” fuera del expediente y que viola principios fundamentales del derecho penal, como la presunción de inocencia y el principio de legalidad. Agregó que la sentencia es incompatible con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y representa una “violación flagrante” a los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos.

Ante esta situación, Dalbón informó que se han iniciado acciones ante organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional. “La lucha será global”, expresó, y advirtió que la causa representa una forma de “disciplinamiento político”.

Por último, el comunicado concluye con una frase cargada de simbolismo: “Donde no hay justicia, habrá lucha”. En paralelo, el Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá definir ahora si la ex mandataria accede a la prisión domiciliaria, algo que su defensa ya solicitó teniendo en cuenta su edad y las condiciones de seguridad.