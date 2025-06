El TOF 2 desestimó el pedido de la Fiscalía para apresar ya a la ex presidenta. Cristina Kirchner deberá presentarse en Comodoro Py antes del jueves próximo.

El dirigente se reunió con la ex presidenta tras la confirmación de su condena judicial. Aseguró que el peronismo debe dejar atrás las diferencias y afirmó que “el futuro es peronista”.

La ex presidenta no podrá ejercer cargos públicos de por vida tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad. También fueron inhabilitados varios ex funcionarios.