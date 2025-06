Histórico fallo de la Corte: Cristina Kirchner irá presa y queda inhabilitada de por vida

En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa conocida como Vialidad. La decisión ratifica una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que marca el final definitivo de su carrera política.

El fallo fue dictado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la ex mandataria y los demás imputados, utilizando el artículo 280 del Código Procesal, aunque acompañando la decisión con sólidos fundamentos, dada la trascendencia institucional del caso.

El expediente investiga el desvío de fondos públicos a través de contratos de obra adjudicados a empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según la sentencia, Cristina Kirchner actuó como coautora del delito de administración fraudulenta agravada contra el Estado, favoreciendo intereses privados por sobre el bienestar público.

Con esta decisión, queda también firme el decomiso de más de 84.000 millones de pesos, considerados producto del delito. La Corte respaldó los criterios de los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 2 (que dictaron la condena en 2022) y de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal (que la ratificó en 2024), al considerar que hubo pruebas “profusas y contundentes” del perjuicio económico causado.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá determinar ahora las condiciones de detención de la ex presidenta, quien podría obtener el beneficio del arresto domiciliario debido a su edad (tiene 72 años). No obstante, la condena tiene efecto inmediato en el plano político: Cristina Kirchner no podrá participar en las próximas elecciones, donde aspiraba a una banca provincial.

Además de Fernández de Kirchner, también fueron condenados por fraude a la administración pública Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios, cuyas penas oscilan entre los 3 años y medio y los 6 años de prisión, todos con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fallo de la Corte remarca que la defensa no logró demostrar arbitrariedad judicial ni violaciones al debido proceso, y que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y el empresario Báez fueron parte central del esquema de corrupción. “Cristina Fernández se representó los elementos del tipo penal y quiso el resultado delictivo”, afirmaron los jueces.

Esta resolución tiene un enorme impacto político y judicial, ya que por segunda vez en la democracia argentina, un ex presidente es condenado con pena efectiva. La primera fue Carlos Menem, aunque logró evitar la cárcel por su inmunidad parlamentaria y su avanzada edad.