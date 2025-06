Luis Caputo relativizó la necesidad de acumular reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó este martes que la acumulación de reservas no es una prioridad sino que ese objetivo podrá alcanzarse a través de una serie de mecanismos que madurarán a partir de la consolidación del programa económico.

“El tema de acumulación de reservas no tiene el nivel de importancia que tenía hace algunos meses porque estamos con tipo de cambio flotante y BCRA capitalizado”, indicó el ministro. Asimismo, afirmó que “la acumulación de reservas será una consecuencia del buen funcionamiento del programa”.

Caputo habló esta mañana junto al equipo económico en un programa de streaming en el que se dieron precisiones lanzadas el lunes por el Banco Central.

El ministro y su equipo monologaron en un programa de streaming, con diálogo entre ellos, sin repreguntas sobre puntos financieros complejos.

El jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que “si los agentes económicos deciden inversores o vender dólares será por el buen funcionamiento del programa económico. Cuando suceda esa acumulación no es lo más importante”.

“Hablamos con el FMI y ellos están contentísimos por cómo funciona el programa económico. La acumulación de reservas es una meta que nos proponemos cumplir, pero no depende, como muchos creen que el tipo de cambio vaya al piso de la banda”, señaló el ministro.

En ese sentido, enfatizó que se pueden acumular reservas de distintas formas y explicó porque no lo hacen dentro de la banda. “Si el BCRA se pusiera a vender pesos en $ 1.100 no faltarían los que después si el precio se va a $ 1.200, pensaría que BCRA vendería dólares. Entonces habría una banda banda dentro de la banda, y generaría especulación”, detalló.

El ministro insistió en que “comprar dólares no es la única manera de acumular reservas” y en esa línea destacó que “puede ser por el BONTe, porque inversiones de diferentes fuentes, por ejemplo de empresas o también por provincias”

“En esos casos el Tesoro siempre podrá comprar con esos dólares via el superávit” indicó el ministro quien también sumó como alternativa la venta de activos como por ejemplo los del ABE y licitaciones como por ejemplo de centrales hidroeléctricas que pueden aportar entre US$ 400 y US$ millones, y también privatizaciones”.

Entre las medidas anunciadas ayer, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, destacó el levantamiento del parking de seis meses para inversores extranjeros lo cual ampliará el universo de mayores inversores. En el mismo, sentido subrayó la habilitación para que residentes puedan suscribir títulos en dólares a más de un año de plazo.

Mañana se realizará una nueva emisión de deuda con bancos vía un préstamo REPO por una cifra que oscilará entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones.

Bausili consideró que están dadas las condiciones para lograr una baja de la tasa de interés.