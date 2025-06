Cristina Kirchner en la sede del PJ: “Soy una fusilada que vive”

En un acto cargado de simbolismo y con fuerte tono político, Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este lunes en la sede nacional del Partido Justicialista, donde encabezó una cumbre peronista en el marco del 69° aniversario de los fusilamientos de José León Suárez. Acompañada por una nutrida representación de la dirigencia del peronismo —incluido el gobernador Axel Kicillof—, la ex presidenta envió un mensaje directo a la Corte Suprema ante el inminente fallo en la causa Vialidad, que podría derivar en una condena con prisión domiciliaria.

"Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios estar viva", afirmó en alusión al intento de asesinato que sufrió en 2022. Cristina también apuntó contra el gobierno de Javier Milei, criticó con dureza a la Corte Suprema y planteó que su eventual encarcelamiento no resolvería los problemas estructurales del país. “Métanme presa, ¿la gente va a empezar a ganar más plata? ¿Van a pagar los intereses de la deuda? ¿Van a hacer obra pública?”, se preguntó con tono desafiante.

La frase más resonante fue una definición que dejó clara su postura frente a la posibilidad de ser condenada judicialmente: “Estar presa es un certificado de dignidad”, lanzó, al tiempo que denunció la supuesta impunidad de funcionarios y empresarios cercanos a gobiernos anteriores: “Los que hicieron megacanjes, los del correo, las autopistas, los parques eólicos, siguen caminando libres por la calle”.

El acto, que buscó mostrar unidad en el peronismo, contó con la sorpresiva presencia de Kicillof, además de referentes del massismo, intendentes bonaerenses y legisladores nacionales. Cristina aprovechó también para enviar un mensaje a la interna: “Ya sabemos qué pasa cuando hay gente que llega por procesos colectivos y se asume en nombre de proyectos personales”, en una crítica velada a sectores que, según dijo, priorizan ambiciones individuales por sobre el proyecto común.

La ex mandataria cerró su intervención con un llamado a reconstruir una organización política que represente a los sectores más postergados. “Esto así como está no va más. Es muy antidemocrático. Necesitamos una alternativa organizada con patriotismo y coraje”, dijo, y pidió estar “junto a la gente que tiene necesidades, para ayudarlos y tener empatía”. Todo, bajo el contexto de un fallo judicial que podría marcar su futuro político inmediato.