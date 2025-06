La China Suárez denunció amenazas: “Si me pasa algo, ya saben quién fue”

Eugenia “la China” Suárez está en el ojo público desde hace muchos años, pero tal vez este sea el momento en que mayor cantidad de críticas y mensajes negativos recibe por su enfrentamiento con Wanda Nara y su relación con Mauro Icardi.

Cansada del hostigamiento en redes sociales, la actriz compartió en su cuenta de Instagram algunos de los duros mensajes que recibe a diario.

“Chicos, ¿y si entre todos hacemos vaquita para pagarle a un sicario y que se encargue de La China? No banco más su existencia”, posteó un usuario de la red social X, mientras que otro sumó que “A la China Suárez hay que patearle la boca hasta que se le vaya hasta el último rastro de belleza. De verdad no se puede una mina tan mogólica”.

“Él es un pollerudo y ella es una hija de puta, reverenda hija de puta, ojalá se muriera así se termina y se deja de reproducir HDP”, escribió una mujer llamada Diana en su cuenta de X.

Pero estos son solo algunos de los violentos mensajes que recibe Eugenia. Hace pocos días mostró una que hablaba de la orientación sexual de su hijo de 4 años y que provenía de un hombre que presuntamente estaría vinculado al estudio de abogados de Nicolás Payarola, que representa a Wanda Nara en su batalla legar contra Mauro Icardi.

Tras mostrar esta última secuencia de mensajes, La China destacó que los mostró por si ocurre algo: “Si me pasa algo, ya saben quién fue”.

El abogado de La China Suárez, Agustín Rodríguez, habló en Intrusos y explicó que están tras las personas que la amenazaron de muerte durante el fin de semana: “Estamos pidiendo que se averigüe a quién pertenece. No es solamente el hostigamiento del que ya es víctima, sino que esto es mucho más grave. Tenemos que prevenir cualquier cosa”.

“Wanda no la nombra, pero es evidente que es referido a Eugenia su posteo. Nos parece de una gravedad absoluta”, afirmó el abogado, que apuntó contra Yanina Latorre: “Influye para crear un sentimiento de odio, a veces por manifestaciones que no son reales. Es inaudito que alguien esté ocupándose de una figura del ambiente artístico durante seis meses. Solamente Yanina Latorre está todos los días hablando de una sola persona. La función que tiene que hacer es informar, no puede descalificar a la persona. Eugenia está haciendo una acción judicial contra Yanina Latorre”.