Al menos 11 personas murieron y otras 29 resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido en la noche del sábado en Bondi Beach, uno de los balnearios más emblemáticos de Sídney, Australia. El hecho se produjo mientras se desarrollaba una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá.

Según confirmaron fuentes policiales del estado de Nueva Gales del Sur, al menos dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes. En el marco de la respuesta de las fuerzas de seguridad, uno de los atacantes fue abatido en el lugar, mientras que el segundo fue detenido y permanece bajo custodia.



El comisario de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó en conferencia de prensa que el episodio fue oficialmente declarado como un “incidente terrorista”. El ataque se registró alrededor de las 21:36 y motivó un amplio operativo policial y sanitario en toda la zona.

Servicios de emergencia trasladaron a varias víctimas a distintos hospitales de Sídney. Desde el servicio de ambulancias indicaron que al menos ocho personas fueron derivadas de urgencia, mientras otras recibieron atención médica en el lugar.

Testigos relataron escenas de pánico, con personas corriendo por la playa y heridos tendidos en el suelo. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a los agresores vestidos de negro y a efectivos policiales armados desplegados en el sector del Pabellón de Bondi.



El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su pesar por lo ocurrido y envió condolencias a las familias de las víctimas. “Son escenas impactantes y angustiosas. La Policía y los servicios de emergencia están trabajando para salvar vidas”, señaló en un comunicado oficial.

Desde el plano internacional, el presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó lo que calificó como un “vil ataque terrorista” contra ciudadanos judíos, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, manifestó su solidaridad con la comunidad afectada.

Las autoridades mantienen acordonada la zona y continúan con la investigación para esclarecer los motivos del ataque, mientras solicitan a la población evitar el área hasta nuevo aviso.