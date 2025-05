El Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de seis personas condenadas en la causa conocida como “Ruta del dinero K”, tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las penas por lavado de 55 millones de dólares. Entre los implicados se encuentra Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I., condenado a cuatro años y seis meses de prisión, quien además tomó notoriedad por haber sido esposo de la actriz Iliana Calabró.

La audiencia para la presentación y cumplimiento de la prisión será el próximo lunes 2 de junio a las 10:30 horas en los tribunales de Comodoro Py, según la resolución del juez Néstor Costabel. Además de Rossi, deberán presentarse Julio Enrique Mendoza (ex presidente de Austral Construcciones), Juan Alberto De Rasis (ex empleado del banco suizo vinculado a las operaciones de lavado), César Gustavo Fernández (ex empleado de S.G.I.), Carlos Juan Molinari y Eduardo Guillermo Castro.

Estas personas no habían estado detenidas anteriormente y tienen condenas con penas efectivas mayores a tres años. El fiscal federal Abel Córdoba solicitó sus capturas y alojamiento en unidades del Servicio Penitenciario Federal, y se establecieron medidas para evitar la fuga de los imputados.

Los condenados presentaron pedidos para cumplir la prisión bajo arresto domiciliario, argumentando razones de salud y edad, dado que varios superan los 70 años. El juez Costabel dispuso estudiar esos planteos en legajos aparte.

La causa detalla que los implicados tuvieron roles en la maniobra de lavado, facilitando el envío de 55 millones de dólares fuera del país mediante la financiera S.G.I., para luego reingresar esos fondos, beneficiando a Lázaro Báez y su entorno. Rossi figura en la causa como responsable de gestionar la apertura de cuentas en Suiza y transferencias en nombre de empresas vinculadas a Báez y su familia.

En cuanto a la situación del empresario Lázaro Báez, su hijo Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, quienes ya estuvieron presos en el marco de la causa, el fiscal Córdoba solicitó que se realicen cómputos para definir si deben regresar a prisión o si ya cumplieron sus condenas. Báez estuvo preso desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019, luego continuó detenido bajo arresto domiciliario por otra causa vinculada a la compra de un campo en Uruguay. Su defensa sostiene que debe computarse el total del tiempo detenido, mientras que fallos previos señalan que sólo debe considerarse el tiempo en cárcel federal.

El tribunal analizará estos detalles y resolverá en los próximos días.