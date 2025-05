Di Gregorio: “No reparar las rutas nacionales es criminal”

La senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio, reiteró su firme reclamo por el estado crítico de las rutas nacionales 7, 8 y 33. A pesar de haber presentado una acción de amparo y una medida cautelar aceptada por la Justicia federal, que otorgó tres meses a Vialidad Nacional para iniciar trabajos de bacheo, la legisladora sostiene que los avances son mínimos y los peligros siguen latentes.



“La situación es gravísima. No cortar el pasto, no tapar los pozos, no tener un plan, no hablar del tema… es criminal”, denunció. El reclamo se intensificó tras un trágico accidente ocurrido recientemente en la Ruta 33, a la altura de Elortondo, donde fallecieron dos trabajadores de salud en un choque entre una ambulancia y un camión.

Di Gregorio precisó que se realizaron algunas tareas en la Ruta 7, pero en la 8 continúan las dilaciones entre organismos, y en la 33 solo se recibió una respuesta escrita indicando que están comprando materiales. “Lo que sentimos es desidia y abandono absoluto”, manifestó.

En lo que va de 2025, la Ruta 33 ya acumula 32 siniestros, con 4 personas fallecidas y 50 vehículos involucrados. “La Nación recauda, pero las rutas del interior están cada vez peor. Nadie da la cara. Miran desde un escritorio porteño”, criticó.

La senadora también cuestionó la reciente convocatoria a una audiencia pública para volver a concesionar los corredores viales, alertando que con este modelo se podría perder toda posibilidad de construir la postergada autopista entre Rufino y Rosario. “Si las empresas solo mantienen con lo que recaudan de los peajes, sin inversión del Estado, eso es la sentencia de muerte de ese sueño”, concluyó.