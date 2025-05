El Torneo Apertura entra en sus últimas fechas y cada punto vale oro. En esta Fecha 15, los equipos buscarán afirmarse en lo más alto de la tabla o escalar posiciones de cara al cierre del certamen. Olimpia llega como líder con 26 puntos, pero sus escoltas no le pierden pisada.

📅 Viernes 23 de mayo

Argentino (7°) vs Independiente (10°) – 🕔 21:30 hs

Argentino quiere recuperarse ante un Independiente que aún no ganó en el torneo.

Centenario (4°) vs Sportsman (6°) – 🕔 21:30 hs

Partido clave entre dos animadores del campeonato. Centenario busca seguir entre los mejores.

📅 Domingo 25 de mayo

Atenas (8°) vs Argentino (7°) – 🕗 20:30 hs

Duelo directo para mejorar en la tabla media. Atenas necesita sumar para no quedar relegado.

Firmat FBC (3°) vs Atlético Elortondo (2°) – 🕗 20:30 hs

Choque imperdible: Firmat y Elortondo se juegan el segundo puesto y siguen soñando con alcanzar a Olimpia.

📅 Lunes 26 de mayo

Peñarol (5°) vs Olimpia (1°) – 🕔 21:30 hs

Olimpia quiere mantenerse en la cima, pero Peñarol necesita ganar para no perder terreno.