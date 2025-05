El caso que conmovió a Cutral Co a comienzos de este año, cuando una niña fue brutalmente atacada por un perro de raza dogo argentino en un comercio del barrio Progreso, tuvo una reciente resolución judicial. La dueña del animal fue beneficiada con una probation que evitará la condena, aunque deberá cumplir algunas condiciones mínimas.

La jueza de Garantías, Alina Macedo Font, resolvió suspender el juicio a prueba por el término de un año. La imputada, acusada por el delito de lesiones graves culposas, deberá donar 10 mil pesos a una institución de bien público y someterse a controles bimestrales por parte de la dirección municipal de Zoonosis.

La acusación sostuvo que la mujer actuó de manera imprudente al no tomar las precauciones necesarias para mantener controlado al animal en un espacio abierto al público. El 8 de enero, la menor ingresó junto a su madre y un primo al local comercial cuando fue sorprendida por el ataque del perro, que salió desde una puerta interna que conectaba con la vivienda de la comerciante.

El brutal episodio dejó secuelas físicas en la niña, quien debió ser operada de urgencia por lesiones en el rostro y el cuerpo. La intervención quirúrgica se extendió por más de tres horas y requirió la participación de un cirujano plástico infantil proveniente de Córdoba.

En declaraciones a La Voz, la madre de la niña relató que no pudieron detener al animal pese a los intentos desesperados de varias personas. "Estaba yo arriba de él, mi cuñada, la señora también, y no podíamos sacarlo. Lo agarrábamos del cuello para que no respirara y ahí salió", contó.

La abuela, por su parte, lamentó la falta de empatía por parte de los responsables: “Nadie de la familia se acercó a ver cómo estaba mi nieta, ni a pedir disculpas”. También reclamó medidas más severas para evitar que el perro siga representando un riesgo: “Hoy fue mi nieta, mañana puede ser otro chico. Ese perro no puede estar en un negocio”.

A pesar del daño causado, la resolución judicial estableció una probation que impone obligaciones mínimas. Las medidas adoptadas fueron avaladas por la madre de la menor, quien pidió particularmente el seguimiento por parte de Zoonosis, pero el fallo despertó opiniones encontradas en la comunidad.