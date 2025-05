Promesas de dinero, enojo y denuncias: el cierre de campaña de Adorni quedó envuelto en polémica

En las últimas horas, un escándalo sacudió el cierre de campaña de Manuel Adorni, vocero presidencial y primer candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza (LLA). El acto, realizado este miércoles por la tarde en Parque Mitre, Recoleta, terminó con fuertes denuncias por presuntos pagos a asistentes para inflar la convocatoria.

Varios presentes aseguraron que los organizadores prometieron $25.000 a cambio de participar y "hacer número" en el evento. Una mujer expresó frente a cámaras: “Nos prometieron que nos iban a pagar 25 lucas y me voy sin nada a mi casa. Me quieren sacar la remera para no pagarme y nos retuvieron el DNI”.

Otro joven, entrevistado por un móvil de TN, relató: “Nos quisieron pagar 10 lucas y ahora dicen que serán 20 mil. O sea que plata tienen”. Los organizadores habrían intentado silenciar los reclamos y retirar del lugar a quienes manifestaban públicamente el incumplimiento del presunto acuerdo.

Todo ocurrió a pocos metros del escenario donde hablarían el presidente Javier Milei y el propio Adorni, en un evento pensado para coronar la campaña electoral en CABA. Las acusaciones apuntan a una práctica que muchos ya califican como el nuevo “plan platita”, pero en clave opositora.

Hasta el momento, desde el entorno del candidato no se emitió ningún comunicado oficial para responder a las denuncias que ganaron fuerza en redes sociales y medios nacionales.