En un emotivo inicio de su programa, Mirtha Legrand sorprendió a su audiencia al revelar una anécdota personal con el papa Francisco. "La Chiqui" contó que recibió una carta manuscrita del pontífice, en la que la felicitaba por su trayectoria en el cine argentino. La historia se conoció en el contexto del dolor que atraviesa el mundo católico tras la muerte del Papa.



Durante la última emisión de La noche de Mirtha, la icónica conductora recordó un gesto inolvidable que tuvo el papa Francisco hacia ella. Conmovida, relató: "Hace unos años me envió una carta manuscrita, cariñosísima, felicitándome. Comentaba que había visto una película mía, Claro de luna (1942), y decía cosas lindísimas".

Sin embargo, Legrand confesó que no pudo encontrar el escrito entre sus pertenencias. "Busqué la carta por toda mi casa, pero no he podido hallarla. A mí me robaron hace unos años y estoy casi convencida de que la carta estaba en el atache que se llevaron", lamentó.

La presentadora también recordó que Francisco era un apasionado del cine argentino clásico y mencionó otra película que mencionó el Papa en su carta: Abuso de confianza (1950), protagonizada por Olguita Zubarry. "Se ve que las veía en un cine de Flores", agregó.

La emotiva anécdota fue compartida en el marco de las ceremonias de despedida del pontífice, fallecido días atrás en Roma. La misa funeral congregó a miles de fieles en la Plaza de San Pedro, entre ellos numerosos líderes mundiales, como los presidentes Javier Milei y Donald Trump. Se espera que el cónclave para la elección del nuevo Papa se lleve a cabo entre el 5 y el 10 de mayo.

"Yo nunca imaginé que me pudiera escribir el Papa elogiando una película mía", confesó Legrand, emocionada. "Le tuve un gran cariño y una gran simpatía", concluyó.