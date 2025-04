Este domingo 27 de abril de 2025, a partir de las 11:00 h, Villa Cañás recibirá la 1ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino (AVSOS). El certamen se jugará en el Salón de Deportes Municipal (Av. 51 entre 52 y 54) y contará con la participación de cuatro equipos:

Municipalidad de Villa Cañás

Newbery de Rufino

Unión y Cultura de Murphy

Municipalidad de Venado Tuerto

La entrada es libre y gratuita, y los asistentes podrán disfrutar de un servicio de buffet a precios accesibles, a cargo de la comisión organizadora. La jornada se estructurará de la siguiente manera:

11:00 h – Municipalidad de Villa Cañás vs. Unión y Cultura (Murphy)

12:00 h – Municipalidad de Venado Tuerto vs. Newbery de Rufino

13:00 h – Municipalidad de Venado Tuerto vs. Unión y Cultura (Murphy)

14:00 h – Municipalidad de Villa Cañás vs. Newbery de Rufino

El torneo busca fomentar la práctica deportiva en mujeres mayores de 35 años, promoviendo la integración intermunicipal y el fortalecimiento de la disciplina del maxivóley en la región. La AVSOS destacó que, más allá de la competencia, el evento es una oportunidad para el intercambio de experiencias y el crecimiento de la actividad física entre las participantes.