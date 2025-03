Mauricio Macri cuestiona el DNU del acuerdo con el FMI: "Demuestra la debilidad institucional"

En el marco de su participación en Expoagro 2025 en San Nicolás, el ex presidente Mauricio Macri brindó duras declaraciones sobre la reciente firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsado por la administración de Javier Milei. Si bien mostró su respaldo al pacto, Macri cuestionó la decisión del Gobierno de venderlo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), afirmando que esta vía "no ayuda a generar confianza" y refleja "la debilidad institucional" del país.

El ex mandatario subrayó que el actual Gobierno logró evitar una crisis mayor tras la gestión de Alberto Fernández, mencionando en particular la mala conducción que, a su juicio, dejó Sergio Massa. No obstante, insistió en que es fundamental otorgarle mayor institucionalidad al acuerdo con el FMI y pareció que el debate del Presupuesto 2025 en el Congreso sería un paso necesario para fortalecer la confianza pública.

"Sería bueno poner el presupuesto sobre la mesa", expresó Macri, quien también fue crítico del hecho de que el Gobierno de Milei no incluyera el Presupuesto en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Actualmente, el Ejecutivo maneja las cuentas públicas según la ley sancionada en 2023, durante la gestión del Frente de Todos.

En otro orden de temas, Macri se refirió a la tragedia ocurrida en Bahía Blanca, donde las inundaciones provocaron 16 muertes y severos daños materiales. En este sentido, hizo un llamado al Gobierno para que se dialogara con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el objetivo de coordinar acciones de asistencia y prevenir futuras tragedias mediante la inversión en obra pública. "El Estado tiene que estar presente en este tipo de situaciones", enfatizó.

Aunque evitó hacer definiciones sobre su futuro político, Macri aseguró que tomará decisiones después del 20 de marzo, tras su regreso de Bolonia. Durante su recorrido por Expoagro, saludó a varios dirigentes de la oposición, incluidos los gobernadores de Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, así como al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.