En la tercer fecha el tren no pudo

En un partido no apto para cardíacos y bajo un arbitraje no muy bien juzgado, Sportsman no pudo concretar los tres puntos o quizas un empate ante un parejo equipo sanmartiniano.

Mario Casanova, el árbitro responsable de llevar un partido pacifico, se vio presionado por la hinchada en varios momentos del juego donde actuó dubitativo.

Un momento peligroso que era a nuestro parecer una expulsión, solo actuó con una amarilla. Nos referimos a Guido Carmana que sufrió un corte en el cuero cabelludo tras un golpe del jugador visitante que debió ser detenido hasta el actuar del servicio de salud que debieron trasladar, esto hizo que adisionara 12 minutos más por el.parate.

Además de una roja directa al jugador Facundo Lousto por falta directa y donde en el.adicional Sportsman debió resistir hasta el pitazo final sin oportunidad de llegar al arco sólo con remates de larga distancia.

El tren llego a su casa con un cuarteto melincuero pero está vez no pudo ante el procer.

FORMACIONES

Sportsman (0)

1- ,Sebastián Sánchez

2- Máximo Bolognese

3- Tomás Teixido

4- Guido Carmana

5- Fidel Brahim

6- Carlos Perovich

7- Julián Andrada

8- Facundo Lousto

9- Ezequiel Maidana

10- Dalton Cerri

11- Jesús Borbalan

12- Emmanuel Fratini

13- Martín Clivio

14- Benjamin Serra

15- Sergio Herrera

16- Facundo Rodríguez

17- Agustín Blanco

18- Santiago Leotta

DT Sandro Yngallina

San Martín (1)

1- Lautaro Valenti

2- Tomas Lorenzetti

3- Bautista Cagrandi

4- Germán Grecco

5- Aram Bravo

6- Tomás Delgado

7- Santiago González

8- Cristián Villarreal

9- Marcelo Montoya

10- Maximiliano Rossi

11- Maximiliano Bombechi

12- Fernando Gómez

13- Federico Vázquez

14- Alan Cigoyeneche

15- Gerónimo Veron

16- Leandro Ludueña

17- Mauricio Rodríguez

18- Francisco Alanis

DT Luciano Delcarlo

Gol :

Maximiliano Rossi 29' 1 T (Sportsman 0 San Martín 1)

Amonestados :

Sportsman...Perovich, Herrera

San Martín...Bravo, Villarreal, Bombechi

Expulsado :

Sportsman...Facundo Lousto

Cambios :

Sportsman...

Salieron Teixido, Carmana, Brahim, Borbalan

Ingresaron Clivio, Herrera, Rodríguez, Blanco

San Martín...

Salieron Cagrandi, Villarreal, Rossi, Bombechi

Ingresaron Cigoyeneche, Verón, Ludueña, Alanis

Arbitraje : Mario Casanova

Asistentes : Albornoz

Rosales

Estibal

Columnista :

José Luis Cardozo

Para :

Novedades del Sur