El club Sportsman de Villa Cañás se consagró campeón de la primera edición de la Copa Ciudad de Hockey, un torneo de verano impulsado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad. La competencia, que reunió a tres instituciones de la región, tuvo su jornada decisiva en la cancha de Studebaker.

En el cierre del certamen, el Tren Blanco logró imponerse en todas las categorías ante Firmat Foot Ball Club, lo que le permitió quedarse con el título al obtener la mayor cantidad de puntos. En Primera, Sportsman ganó 3-0, en Sub 19 se impuso por 1-0, en Sub 16 triunfó por 4-2 y en Sub 14 cerró con un ajustado 3-2.



Con estos resultados, el equipo cañaseño finalizó con 24 puntos, mientras que Studebaker sumó 9 y Firmat cerró la tabla con 3 unidades.



Tras la consagración, el intendente Norberto Gizzi destacó la importancia del torneo y felicitó a los clubes participantes: "Felicitaciones a Sportsman por el campeonato y muchas gracias a los tres clubes por sumarse a esta propuesta deportiva organizada desde el Municipio. También agradecemos a todos los que nos acompañaron en cada partido. Fue una primera gran experiencia y seguiremos trabajando para que este torneo crezca año a año”, expresó.