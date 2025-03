La Asamblea de Apertura de Sesiones de hoy reencontrará al presidente Javier Milei con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de no verse las caras desde el 1 de noviembre de 2024, en un acto organizado por la Policía Federal Argentina.

Milei y Villarruel cerraron un 2024 de alta tensión con feroces cruces entre alfiles de ambos y hasta un fuerte dardo del mandatario nacional días después de ese cara a cara en un entrevista en la que aseguró que la vice no tiene injerencia en las decisiones gubernamentales.

"No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete", dijo Milei en el reportaje.

A su vez, dejó en claro que Villarruel "tiene su visión" y resaltó: "En muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la 'alta política', y lo que nosotros llamamos 'la casta'".

Este comentario de Milei tuvo raíz en una declaración de su compañera de fórmula en Senado TV en las escalinatas del Congreso, mientras se celebraba La Noche de los Museos. Allí, Villarruel dijo que lo que más le "agradaba era en el recinto donde puede "ver la alta política en serio".

Sin embargo, este no fue el último pase de factura, sino que fue en diciembre pasado a raíz de la expulsión del ex senador Edgardo Kueider. Desde la Casa Rosada lanzaron un rumor que ponía en duda la validez de esa sesión.

La hipótesis era que Villarruel había presidido la sesión cuando Milei estaba fuera de la Argentina, en viaje a Italia. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo nunca envió al escribano oficial para que la vice firme el acta y asumiera la Presidencia.

Más allá de estos dos contrapuntos recientes, el equipo del jefe de Estado, encabezado por Karina Milei, mantuvo reuniones en los últimos días con gente de Villarruel y del diputado Martín Menem para la organización de la Asamblea.

En las últimas horas se conocieron algunas de esas directivas que Villarruel, titular del Senado, acató sin chistar como las disposiciones contra la prensa acreditada, que quedará relegada de su espacio de trabajo.