Firmat Foot Ball se impone en Primera, pero Studebaker brilla en las divisiones juveniles en la Copa Ciudad de Hockey

La Copa Ciudad de Hockey vivió su segunda fecha con una intensa jornada de partidos en diferentes categorías. Studebaker demostró su dominio en las divisiones juveniles , logrando victorias en Sub 14, Sub 16 y Sub 19 , mientras que Firmat Foot Ball se impuso en Primera , sumando tres puntos valiosos en la tabla de posiciones.





Resultados de la jornada:

🏑 Sub 14: Studebaker 4 - 1 Firmat Foot Ball

🏑 Sub 16: Studebaker 4 - 2 Firmat Foot Ball

🏑 Sub 19: Studebaker 4 - 3 Firmat Foot Ball

🏑 Primera División: Studebaker 0 - 1 Firmat Foot Ball

A pesar del gran rendimiento de Studebaker en las juveniles , el equipo de Firmat Foot Ball logró un triunfo clave en Primera , manteniendo sus aspiraciones en el torneo.

Posiciones tras la segunda fecha:

🏆 Deportista : 12 puntos

🥈 Studebaker : 9 puntos

🥉 Firmat Foot Ball : 3 puntos

Última fecha y definición del torneo

La tercera y última fecha de la Copa Ciudad de Hockey será determinante para conocer al campeón. Sportsman y Firmat Foot Ball se enfrentarán el próximo domingo 2 de marzo en la cancha de Studebaker , en un partido que promete máxima emoción.



Con Sportsman como líder de la tabla, el equipo de Firmat buscará cerrar con una victoria que lo mantenga en la pelea, mientras que Studebaker seguirá de cerca el resultado final.



📅 Última fecha:

🏑 Sportsman 🆚 Firmat Foot Ball

📍 Cancha de Studebaker

¿Quién se llevará el título? Todo se definirá en la última jornada.