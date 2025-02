La Copa Ciudad de Hockey 2025 continúa con su segunda fecha en Villa Cañás

La emoción del hockey local sigue en alza con la segunda fecha de la Copa Ciudad de Hockey 2025, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás. Mañana, en la cancha de Studebaker, el equipo anfitrión recibirá a Firmat Foot Ball Club en una jornada cargada de acción.





El cronograma de partidos será el siguiente:

✅ Sub 14: 19:00 hs.

✅ Sub 16: 20:15 hs.

✅ Sub 19: 21:30 hs.

✅ Primera División: 22:45 hs.

Los fanáticos del hockey podrán disfrutar de un espectáculo deportivo de alto nivel con la posibilidad de acceder a un servicio de buffet durante toda la jornada. La entrada tendrá un costo de $2.000.