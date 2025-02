La banda mexicana Reik lanzó su nuevo sencillo titulado “Mientes”, una balada pop que aborda la incertidumbre y el conflicto emocional en una relación amorosa. Con guitarras acústicas y un sonido melódico, el tema conecta con la esencia de sus primeros éxitos, combinándola con la madurez lírica que han alcanzado tras dos décadas de trayectoria.

En palabras de los integrantes:

“Esta es una canción que refleja ese lugar emocional difícil entre quedarte y dejar ir. Habla de la confusión cuando las acciones y palabras no coinciden.” — Bibi

“Es como estar atrapado entre dos decisiones que no te llevan a ningún lado, y aunque todo parece desmoronarse, no puedes dejar de intentar.” — Julio

“Todos hemos estado en una situación donde sabemos que las cosas no van bien, pero cuesta aceptar la realidad.” — Jesús

El debut en vivo de “Mientes” tuvo lugar en el Kaseya Center de Miami, Florida, durante la entrega de los premios Premio Lo Nuestro, donde Reik fue nominado en tres categorías:

Grupo o Dúo del Año - Pop/Rock

Canción del Año - Pop (por “Abril”)

Álbum del Año - Pop/Urbano (por Panorama)

Este sencillo marca el regreso de Reik al género pop tras el lanzamiento de su disco Panorama, el cual fue reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los 15 mejores álbumes en español de 2024. Además, su colaboración con Carin León, “El Correcto”, recientemente obtuvo la certificación Platino + Oro en México.

Actualmente, la banda se encuentra inmersa en el Panorama Tour y trabajando en nuevo material mientras se preparan para celebrar el 20º aniversario de su álbum debut Reik (2005), un disco que definió su identidad musical y que ahora inspira esta nueva etapa artística.