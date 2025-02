Sportsman comenzó con paso firme en la Copa Ciudad de Hockey

🔹 Dominio absoluto de Sportsman ante Studebaker

Ayer comenzó la 1ª edición de la Copa Ciudad de Villa Cañás de Hockey, un certamen de verano impulsado por la Dirección de Deportes municipal. En la jornada inicial, Sportsman tuvo un arranque arrollador, venciendo a Studebaker en todas las categorías.

En el partido de Primera División, el Tren Blanco se impuso con un contundente 6-0, mostrando un alto nivel de juego. En Sub 19, la victoria fue por 2-0, mientras que en Sub 16 se impuso por 2-1. Finalmente, en Sub 14, Sportsman cerró la jornada con un 4-1, asegurando así 12 puntos en la tabla general.

Por su parte, Studebaker no logró sumar unidades y ahora deberá enfrentar a Firmat Foot Ball el próximo miércoles 26 en su cancha, buscando recuperarse y seguir en carrera por el título.

El torneo se definirá por sumatoria de puntos entre todas las categorías, por lo que cada encuentro será clave para la consagración del campeón.

📅 Próximos partidos de la Copa Ciudad de Hockey

🗓 Miércoles 26 de febrero

📍 Cancha de Studebaker

🏑 Firmat Foot Ball vs. Studebaker

🗓 Domingo 2 de marzo

📍 Cancha de Studebaker

🏑 Sportsman vs. Firmat Foot Ball