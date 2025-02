¡Arranca la Copa Ciudad de Hockey en Villa Cañás! Todo listo para la primera edición del torneo

Este domingo, la ciudad de Villa Cañás vivirá la emoción del hockey con el inicio de la 1era. edición de la Copa Ciudad, un torneo organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad. El evento reunirá a equipos locales y de la región, destacando las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera.

El partido inaugural enfrentará a los equipos de Sportsman y Studebaker, a partir de las 18:00 horas en la cancha del Tren Blanco, ubicada en el predio del Club. A continuación, se disputarán los siguientes partidos según el siguiente cronograma:

Sub 14: 18:00 hs.

Sub 16: 19:15 hs.

Sub 19: 20:30 hs.

Primera: 21:45 hs.

Las entradas para asistir a los partidos tendrán un valor de 2000 pesos, y se espera una gran convocatoria de público que podrá disfrutar de una jornada llena de competitividad y espíritu deportivo.

Este evento promete ser una gran oportunidad para que los fanáticos del hockey disfruten de un torneo de alto nivel y apoyen a sus equipos favoritos. La Copa Ciudad de Villa Cañás se perfila como uno de los eventos deportivos más destacados del año en la localidad.