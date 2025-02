Shiri, de 32 años, fue secuestrada junto a sus dos hijos, Ariel y Kfir, de 4 años y 9 meses de edad respectivamente, durante el ataque realizado por Hamás el 7 de octubre de 2023, durante el cual murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron llevadas a la Franja de Gaza como rehenes.



La noticia de que los tres miembros de esta familia, con raíces argentinas y peruanas, estaban muertos provocó una gran conmoción en Israel.



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a la familia Bibas de que los cuerpos de los hijos fueron identificados después de que Hamás entregara sus restos a Israel.

Sin embargo, las autoridades militares aseguraron que las pruebas de ADN arrojaron que el presunto cuerpo de la madre no era el de ella.



Esta revelación llevó al primer ministro Benjamin Netanyahu a acusar a Hamás de poner "el cuerpo de una mujer de Gaza en un ataúd" y prometió represalias.

Hamás, por su parte, anunció una investigación para determinar por qué sus miembros entregaron el cadáver equivocado.



Guerra de versiones



"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo recibido no es el de Shiri Bibas, y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", dijeron las FDI en un comunicado publicado en X.



El ejército de Israel calificó esta situación como "una violación de la mayor gravedad" del acuerdo de alto fuego "por parte de la organización terrorista Hamás, que está obligada (...) a devolver a cuatro rehenes fallecidos".

"Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes", agregaron.



Por su parte, un portavoz de la organización armada palestina identificado como Ismail al-Thwabta aseguró que los restos de Shiri se han podido mezclar con el de otras personas que estaban en el sitio donde murió la mujer.

En otra declaración a la agencia Reuters, el grupo prometió que el inicio de una investigación para determinar qué llevó a que se enviaran los restos equivocados a Israel.



Asimismo, desde Hamás insistieron en su afirmación de que los niños y su madre murieron en un bombardeo israelí.



Esta versión fue negada por las autoridades israelíes, las cuales aseguraron que los niños "fueron brutalmente asesinados por terroristas en cautiverio en noviembre de 2023", de acuerdo con la información provista por sus servicios de inteligencia y los estudios forenses.



El padre de los niños, Yarden Bibas, de 34 años, fue liberado por Hamás el 1 de febrero.

Netanyahu prometió que "actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, y asegurarnos de que Hamás pague el precio completo por esta cruel y malvada violación del acuerdo".



El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas dijo que estar "horrorizado y devastado por la noticia de que Shiri no fue devuelta, a pesar del acuerdo".



Sobre la cuarta víctima

Y mientras la polémica por el cuerpo de Shiri estallaba, Israel confirmó que el cuarto cuerpo devuelto el jueves correspondía al veterano activista por la paz Oded Lifshitz.



La entrega de los cadáveres de los rehenes se pactó en el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 19 de enero. Israel confirmó que serán ocho en total.



Las partes también acordaron intercambiar a 33 rehenes israelíes por unos 1.900 prisioneros palestinos durante las primeras seis semanas del cese de hostilidades.



Las conversaciones para pasar a la siguiente fase, bajo el cual se liberarían a los demás rehenes vivos y la guerra terminaría definitivamente, debían comenzar a principios de este mes, pero eso aún no ha ocurrido.



Hasta ahora se han intercambiado 28 rehenes israelíes por más de mil prisioneros palestinos.



Sesenta y seis rehenes capturados el 7 de octubre siguen retenidos en Gaza. Otros tres, capturados hace más de una década, también siguen retenidos. Se cree que aproximadamente la mitad de todos los rehenes que aún se encuentran en Gaza están vivos.



Israel lanzó una campaña militar masiva contra Hamás en respuesta, en la que han muerto al menos a 48.297 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Más violencia

También el jueves, tres autobuses explotaron en Bat Yam, al sur de Tel Aviv, en lo que la policía israelí calificó como un presunto ataque terrorista.



Los dispositivos en otros dos autobuses no explotaron, dijeron, y agregaron que "grandes fuerzas policiales están en el lugar, buscando sospechosos".



Hasta el momento no se han reportado víctimas.



La oficina del primer ministro Netanyahu anunció que había ordenado al ejército que llevaran a cabo una "operación intensiva contra los centros de terrorismo" en Cisjordania.