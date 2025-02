Pullaro y el escándalo $LIBRA: “No debemos erosionar la figura presidencial”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este martes por primera vez al escándalo financiero que salpica al presidente Javier Milei, conocido como el Libragate . Si bien pidió una investigación para esclarecer los hechos, rechazó de plano la idea de un juicio político impulsado por sectores de la oposición, calificándolo como una medida “disparatada” que atentaría contra la estabilidad institucional del país.

Las declaraciones de Pullaro se producen en un contexto político tenso, donde la Casa Gris busca equilibrar su relación con la Casa Rosada sin romper los lazos con sus aliados provinciales.



Un escándalo que sacudió al Gobierno

El escándalo estalló el pasado viernes, cuando Milei promovió en la red social X una criptomoneda llamada $LIBRA , cuyo valor se disparó inmediatamente tras su publicación. Sin embargo, se descubrió que el activo estaba concentrado en pocas manos y que los inversionistas iniciales vendieron en su punto más alto, generando pérdidas millonarias para quienes compraron impulsados ​​por la recomendación presidencial.

El caso escaló rápidamente en la agenda política y financiera, provocando la primera gran crisis de imagen para Milei, quien intentó despegarse del hecho alegando que él también había sido víctima de una estafa.



La postura del Gobierno de Santa Fe

Ante la polémica, el Gobierno de Santa Fe se mantuvo inicialmente un bajo perfil. Sin embargo, este martes Pullaro rompió el silencio y, tras una reunión en la Bolsa de Comercio de Rosario, expresó su posición.

“Tenemos que intentar que no se erosione la figura del Presidente, eso le hace mal al país”, sostuvo el gobernador.

Además, enfatizó la necesidad de respetar el proceso institucional:

“Hay que dejar que las instituciones trabajen. Si hubo irregularidades, que la Justicia lo determina, pero no comparto la idea de un juicio político, me parece disparatada”, concluyó.



Las tensiones entre Santa Fe y la Casa Rosada

A pesar del tono institucionalista de Pullaro, la relación entre el Gobierno santafesino y la administración de Milei no ha sido del todo armoniosa. La franquicia local de La Libertad Avanza ha cuestionado abiertamente la reforma constitucional impulsada por Pullaro, mientras que la Casa Rosada ha tomado decisiones unilaterales que afectan a la provincia, como la privatización de la autopista A012, un corredor clave para la actividad agroexportadora.

Además, el oficialismo provincial se ha distanciado del pedido de juicio político presentado en el Congreso por el socialista Esteban Paulón, aliado de la UCR en Santa Fe. Ni los diputados provinciales de Pullaro ni su equipo han dado señales de querer sumarse a esa iniciativa, en un intento de preservar el equilibrio político dentro de la coalición gobernante en la provincia.

Con la campaña electoral en marcha y la necesidad de mantener la estabilidad institucional, el gobernador santafesino ha optado por una postura moderada: exigir transparencia, pero sin avivar el fuego político contra el Presidente.