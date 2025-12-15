Canapino logró la triple corona y fue campeón en TC Pick Up

Corinthians y Vasco jugarán la final de la Copa de Brasil
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.Deportes15/12/2025GASTON PAROLA
Agustín Canapino volvió a escribir una página dorada en el automovilismo argentino. Este domingo, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, terminó cuarto en la final del Turismo Carretera Pick Up y ese resultado le alcanzó para consagrarse campeón de la temporada 2025.
Con este título, el piloto de Arrecifes completó la llamada “triple corona”, ya que en los dos fines de semana anteriores había logrado los campeonatos del Turismo Carretera y del Turismo Carretera 2000. De esta manera, cerró un año excepcional y se convirtió en el piloto con más títulos nacionales en la historia, superando a Juan María Traverso.
La definición del TC Pick Up tuvo momentos clave desde la primera vuelta. Canapino largaba séptimo, mientras que sus principales rivales en la Copa de Oro partían desde la primera fila. Sin embargo, un toque entre Mariano Werner y Juan Pablo Gianini en el curvón dejó a ambos fuera de la pelea y allanó el camino para el piloto del JPG Racing, que supo administrar la carrera y asegurar el campeonato.
“Había que correr con la cabeza, con inteligencia, y pudimos sobrevivir a una definición muy ajustada. El que más acertaba se llevaba el campeonato”, expresó Canapino tras la competencia. Además, dedicó el logro a su padre Alberto, fallecido en 2021: “Un sueño. Gracias a todos los sponsors. Dedicado a mi viejo. Tres campeonatos en un año jamás me lo hubiese imaginado”.
El primer gran festejo del año llegó el 30 de noviembre, cuando Canapino volvió a consagrarse en el Turismo Carretera 2000 luego de cuatro temporadas. Finalizó quinto en la última fecha disputada en el autódromo de San Martín, Mendoza, con el Renault Fluence del equipo Axion Energy Sport.
Una semana más tarde, nuevamente en La Plata, conquistó su quinto título de Turismo Carretera al imponerse de punta a punta con el Chevrolet Camaro número 86. Con ese logro, igualó a Oscar Alfredo Gálvez como pentacampeón y quedó solo por detrás de Juan Gálvez, Guillermo Ortelli y el propio Traverso en la historia de la categoría.
Así, Canapino cerró un 2025 inolvidable, con una supremacía pocas veces vista y un total de 18 campeonatos nacionales que lo consolidan como el piloto más ganador del automovilismo argentino.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
La dupla número uno del mundo venció a Chingotto y Galán en una final épica y cerró la temporada con su 13º título del año.
La selección argentina femenina de hockey perdió 2-1 en la final del Mundial Junior disputado en Santiago de Chile y cerró una gran campaña con la medalla de plata.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.