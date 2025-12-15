Canapino logró la triple corona y fue campeón en TC Pick Up

Agustín Canapino volvió a escribir una página dorada en el automovilismo argentino. Este domingo, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, terminó cuarto en la final del Turismo Carretera Pick Up y ese resultado le alcanzó para consagrarse campeón de la temporada 2025.

Con este título, el piloto de Arrecifes completó la llamada “triple corona”, ya que en los dos fines de semana anteriores había logrado los campeonatos del Turismo Carretera y del Turismo Carretera 2000. De esta manera, cerró un año excepcional y se convirtió en el piloto con más títulos nacionales en la historia, superando a Juan María Traverso.

La definición del TC Pick Up tuvo momentos clave desde la primera vuelta. Canapino largaba séptimo, mientras que sus principales rivales en la Copa de Oro partían desde la primera fila. Sin embargo, un toque entre Mariano Werner y Juan Pablo Gianini en el curvón dejó a ambos fuera de la pelea y allanó el camino para el piloto del JPG Racing, que supo administrar la carrera y asegurar el campeonato.

“Había que correr con la cabeza, con inteligencia, y pudimos sobrevivir a una definición muy ajustada. El que más acertaba se llevaba el campeonato”, expresó Canapino tras la competencia. Además, dedicó el logro a su padre Alberto, fallecido en 2021: “Un sueño. Gracias a todos los sponsors. Dedicado a mi viejo. Tres campeonatos en un año jamás me lo hubiese imaginado”.

El primer gran festejo del año llegó el 30 de noviembre, cuando Canapino volvió a consagrarse en el Turismo Carretera 2000 luego de cuatro temporadas. Finalizó quinto en la última fecha disputada en el autódromo de San Martín, Mendoza, con el Renault Fluence del equipo Axion Energy Sport.

Una semana más tarde, nuevamente en La Plata, conquistó su quinto título de Turismo Carretera al imponerse de punta a punta con el Chevrolet Camaro número 86. Con ese logro, igualó a Oscar Alfredo Gálvez como pentacampeón y quedó solo por detrás de Juan Gálvez, Guillermo Ortelli y el propio Traverso en la historia de la categoría.

Así, Canapino cerró un 2025 inolvidable, con una supremacía pocas veces vista y un total de 18 campeonatos nacionales que lo consolidan como el piloto más ganador del automovilismo argentino.