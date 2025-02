Pampita habló sobre los desafíos del amor a distancia con Martín Pepa: “No sé si me la voy a bancar”

Un romance a la distancia y un reencuentro inesperado

Bajo el cálido sol de Miami, Pampita disfrutó de unas vacaciones familiares que, lejos de pasar desapercibidas, generaron un revuelo en los medios. En una reciente entrevista con LAM , la modelo se sinceró sobre su relación con el polista Martín Pepa y las dificultades de mantener un vínculo a la distancia.

“Soy muy cuidadosa con esta relación y vamos muy tranquilos”, expresó Pampita, dejando en claro que, pese a la emoción de un nuevo amor, prefiere avanzar con cautela. Sin embargo, la distancia con Pepa, quien vive en los Hamptons, Nueva York, es un desafío que la modelo no ignora. “No sé cómo lo llevaré, si me la banco o no. Voy a tratar de que salga bien”, confesó.

Pero su estadía en Miami también estuvo marcada por un inesperado reencuentro con su expareja, Roberto García Moritán, padre de su hija Ana. Ante los rumores de una posible reconciliación, Pampita fue tajante: “Eso se cerró para siempre. Siempre voy a tener la mejor relación con mis ex por mis hijos, pero nada más”.



Fotos filtradas y la sombra de un “infiltrado”

Más allá de la distancia, otro problema acecha la intimidad de Pampita y Pepa. El modelo reveló que fotos privadas de la pareja han sido filtradas a las redes, y sospecha que alguien de su círculo más cercano está detrás de la divulgación. “Nuestro Instagram es privado, pero hay algún amigo que nos está robando las fotos y publicándolas”, señaló con preocupación.

A pesar de las dificultades, Pampita y Pepa han demostrado que su amor sigue creciendo. Recientemente, fueron captados compartiendo un romántico picnic en un campo abierto, donde se los vio abrazados y disfrutando de una tarde soleada. Las imágenes, lejos de desmentir los rumores, consolidan su relación, aunque el modelo no oculta sus dudas sobre el futuro.

El tiempo y la paciencia serán clave para definir el rumbo de este amor transatlántico, que sigue escribiendo capítulos entre viajes, llamadas y reencuentros.