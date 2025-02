Villa Cañás será sede de la Copa Ciudad de Hockey 2025

Villa Cañás se prepara para recibir la Copa Ciudad de Hockey 2025, un torneo de verano organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad. Será la primera edición de este certamen, que reunirá a equipos de la región y promete una competencia vibrante.

El campeonato contará con la participación de los clubes locales Studebaker y Sportsman, a los que se sumará como invitado Firmat Foot Ball Club, de la ciudad de Firmat. Las categorías en disputa serán Primera, Sub 19, Sub 16 y Sub 14 Damas.

📅 Calendario de partidos

El torneo se disputará en tres fechas en la ciudad de Villa Cañás:

Domingo 23 de febrero: Studebaker vs. Sportsman (jornada inaugural).

Miércoles 26 de febrero: Segundo partido de la competencia.

Domingo 2 de marzo: Último encuentro y definición del campeón.

El título se otorgará al equipo que acumule la mayor cantidad de puntos considerando todas las categorías. De este modo, el torneo no solo destacará el rendimiento de los equipos de Primera, sino también el desempeño de las divisiones formativas.

Con esta iniciativa, Villa Cañás refuerza su compromiso con el deporte local, brindando un espacio para la competencia y el desarrollo del hockey en la región.