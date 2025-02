La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a lanzar una fuerte crítica contra el presidente Javier Milei tras la reciente destitución de Mariano de los Heros como titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de un mensaje en la red social X, la actual presidenta del Partido Justicialista acusó al mandatario de actuar con un criterio político oportunista y de priorizar el cuidado de votos por encima de una estrategia económica coherente.

“También lo rajaste al de la ANSES. ¡Te dije que era un burro! Sólo a ese animalito se le puede ocurrir decir, en un año electoral, que va a subir la edad jubilatoria”, expresó Fernández de Kirchner en su publicación, en referencia a las declaraciones de De los Heros, quien había sugerido que el Gobierno planeaba modificar la edad de retiro antes de fin de año.

La crítica de la ex mandataria no solo estuvo dirigida a esta remoción, sino también a la reciente salida de Sonia Cavallo como embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA). “Le cortaste la cabeza a Sonia Cavallo, la hija del Mingo… que, COMO TE CRITICÓ, PASASTE DE CONSIDERARLO ‘EL MEJOR MINISTRO DE LA HISTORIA’ A DECIR QUE ES UN IMPRESENTABLE”, escribió en un tono irónico.

Milei y su estrategia económica en la mira

Cristina Kirchner también hizo hincapié en lo que considera un manejo errático del dólar y una estrategia económica que beneficia a unos pocos. “Dijiste el lunes en América… ‘Noto mucha gente enojada que habla de carry trade y no sabe ni sumar’. Y sí, Milei… ¿Cómo no va a haber muchos enojados? No tienen un mango y saben que tres o cuatro vivos se la están llevando toda por la diferencia entre el dólar devaluado al 1% mensual y el peso cobrando intereses al 2,4% mensual”, remarcó la ex presidenta.

Asimismo, la ex mandataria cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que el dólar no está atrasado, sino que “hay precios adelantados”. Kirchner calificó este argumento como un “hallazgo conceptual” y lo comparó con las doctrinas de la Escuela Austriaca, ironizando sobre el enfoque del Gobierno en materia económica.

El trasfondo político de los despidos

La remoción de De los Heros llega en un contexto de tensión dentro del Gobierno de Milei, luego de que el ex titular de la ANSES planteara la posibilidad de una reforma previsional, propuesta que el propio presidente desestimó públicamente. En tanto, el despido de Sonia Cavallo se suma a una serie de cambios en la diplomacia argentina, marcando un giro en la estrategia internacional del mandatario.

El cruce entre Kirchner y Milei es el último episodio de un enfrentamiento político que ha marcado la escena argentina desde la asunción del líder libertario. Mientras el oficialismo defiende sus medidas como parte de un plan de ajuste necesario, la oposición peronista denuncia un retroceso en materia social y económica.