Pero en estos últimos días, una inesperada noticia sacudió por completo. Según expuso la Mhoni Vidente, dio un futuro demoledor para la pareja, asegurando que iban camino al divorcio ya que Antonela se habría cansado de Leo.

"Este Messi, tan buen jugador argentino, que ha hecho muy buenos juegos. Que llevó a Argentina a ganar el campeonato Mundial y la Copa América, pues se va a andar divorciando", expuso la vidente mexicana en su relato sobre Lionel y su esposa.

Exponiendo los detalles más comprometedores, Mhoni no tuvo filtros a la hora de referirse a este caso: “Tiene tres hijos varones con Antonela, que es amiga mía. Nos juntábamos de chiquillas. Antonela me dijo, 'Ya no lo aguanto, Mhoni. Ya definitivamente el amor se acabó. Ya le voy a quitar los 200 millones de euros y hago mi vida'".

ANTONELA ROCCUZZO Y LIONEL MESSI VAN POR UNA NENA

Sin embargo, a diferencia de lo que dijo esta mujer, en las últimas horas fue desmentida una supuesta crisis de pareja. Por lo que contó Naiara Vecchio en Canal 9, la pareja está mejor que nunca e hizo un gran anuncio: van en busca de un cuarto hijo, con la esperanza que llegue la nena.

“Estuve cerca de la familia Messi, en Rosario. Y decimos que está todo bien entre ellos, como la vidente que dijo que estuvieron en crisis. A mí me comentan que estuvieron muy bien”, comenzó diciendo la panelista del programa.

Y sobre el cierre de la información que dio, tras hablar con algunos familiares cercanos a Antonela, confirmó la hermosa noticia sobre ellos: “En cuanto a Lionel y Antonela Roccuzzo, yo hablé con gente de su círculo íntimo y me dijeron que están súper bien, e incluso ellos siguen buscando la nena”.